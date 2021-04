Real Madrid : Marcelo ne voyagera pas à Londres pour une drôle de raison

Titularisé à la surprise générale mardi soir lors du match nul 1-1 entre le Real Madrid et Chelsea, le latéral gauche brésilien ne pourra pas participer au match retour. Et pour cause, le mardi 4 mai, les habitants de la région de Madrid sont invités à voter pour décider de quel(s) parti(s) vont gouverner la Comunidad de Madrid.

Et le joueur du Real Madrid a été sélectionné pour faire partie d'un bureau de vote ce jour là. Il ne pourra donc pas se rendre à Londres pour le match retour le lendemain, alors que son équipe voyage au cours de la journée de mardi, en raison des restrictions liées à la covid-19. Le club de la capitale espagnole va tout de même faire appel de cette décision.