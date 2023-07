Chelsea se penche sur Mohammed Kudus

Il aura fallu attendre trois saisons avant de le voir enfin exploser avec l’Ajax Amsterdam. Auteur d’une Coupe du monde réussie avec le Ghana, Mohammed Kudus s’est révélé comme étant l’un des meilleurs amstellodamois cette saison avec 18 buts et 7 passes décisives en 42 rencontres. Des statistiques affolantes qui ont forcément attisé les convoitises des plus grands clubs européens cet été.

Et selon les informations de The Athletic, le dernier cador à s’intéresser de près au milieu offensif de 22 ans est Chelsea. A la recherche d’un joueur offensif créatif et pouvant surfer sur un bilan comptable plus qu’honorable, les Blues ont coché le nom de Kudus. Mieux, les dirigeants londoniens se seraient déjà mis d’accord avec le natif d’Accra. Aucune offre n’a été engagée avec la formation ajacide mais le Ghanéen veut quitter la Johan-Cruyff Arena alors que son contrat court jusqu’en 2025 à Amsterdam. Affaire à suivre…

