La Juventus ne peut pas renvoyer Woltemade à Newcastle

Alors que Nick Woltemade connaît des débuts compliqués à la Juventus, le club italien ne pourra pas se débarrasser de l’attaquant allemand lors du prochain mercato hivernal. Arrivé en prêt de Newcastle dans les dernières heures du marché estival, le joueur de 24 ans peine à convaincre Luciano Spalletti, avec un seul but inscrit sur penalty en quatre apparitions. Ses performances décevantes ont déjà poussé les dirigeants turinois à envisager d’autres solutions offensives pour janvier, laissant planer la possibilité d’un retour anticipé en Angleterre. Mais selon les informations du Chronicle Live, cette hypothèse est à écarter. En effet, aucune clause ne permet à la Vieille Dame de mettre prématurément fin au prêt de l’ancien joueur de Stuttgart. La Juventus est donc contractuellement engagée à conserver Woltemade jusqu’en juin 2027 et devra continuer à prendre en charge l’intégralité de son salaire, estimé à plus de 150 000 euros par semaine.

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Si le club italien ne dispose d’aucune obligation d’achat, Newcastle reste néanmoins ouvert à un transfert définitif de son attaquant à l’issue de la saison. L’avenir de Woltemade chez les Magpies paraît d’ailleurs particulièrement incertain, puisque l’entraîneur Matthias Jaissle et sa cellule de recrutement étudient déjà plusieurs profils offensifs pour les prochaines fenêtres de transferts. L’international allemand, recruté pour environ 80 millions d’euros, n’avait pourtant pas souhaité quitter Newcastle cet été, mais son entraîneur l’avait encouragé à rejoindre Turin afin d’obtenir davantage de temps de jeu. Malgré les critiques, le principal intéressé tente de relativiser ses difficultés : « Je suis dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue. Je dois encore trouver un appartement, pour l’instant je vis à l’hôtel. Je ne suis pas encore satisfait de mes performances, mais je veux continuer à progresser et aider l’équipe. » Courtisé notamment par le Bayern Munich et le Borussia Dortmund durant l’été, Woltemade dispose désormais de plusieurs mois pour convaincre la Juventus, qui explore déjà les pistes Mateo Retegui, Folarin Balogun et Antonio Raimondo pour renforcer son attaque.