Real Madrid : Mbappé fait son grand retour dans le groupe

Ce jeudi soir, le Real Madrid affronte le Real Oviedo dans un match sans aucun enjeu. Les Madrilènes, qui n’ont plus rien à jouer cette saison après la perte du titre en Liga, reçoivent la lanterne rouge du championnat, déjà reléguée en Liga 2. Mais pour autant, la rencontre sera suivie puisqu’elle marquera le retour de Kylian Mbappé sous le feu des critiques ces dernières semaines.

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Absent du groupe lors du Clasico, le Français est ciblé par la presse espagnole qui estime qu’il n’a pas tout donné pour revenir avec son équipe. Pour le match face à Oviedo, l’ancien du PSG est bien dans le groupe dévoilé par Arbeloa. On retrouve également Tchouameni et Camavinga.