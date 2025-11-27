Real Madrid : Vinicius Jr serait tout proche de prolonger

Vinicius Jr semble plus proche que jamais de prolonger son contrat avec le Real Madrid. Après avoir accepté une offre salariale revue à la baisse par rapport à ses prétentions initiales, visant à égaler ou surpasser le salaire de Kylian Mbappé, le Brésilien devrait sceller un nouvel accord dans les prochains mois selon Mundo Deportivo. Son contrat actuel court jusqu’au 30 juin 2027, et la réduction de ses exigences salariales marque un pas décisif pour sécuriser l’avenir de l’attaquant madrilène au sein de la Casa Blanca.

Le contexte du match remporté 4-3 face à l’Olympiacos en Ligue des Champions hier soir joue également en faveur de cette grande réconciliation. Après l’incident survenu lors du dernier Clásico, Vinicius a présenté ses excuses en personne à Xabi Alonso et à l’ensemble de ses coéquipiers, geste symbolique scellé par une belle accolade après la rencontre. Cette démonstration d’apaisement et l’excellente performance collective offrent un climat idéal pour finaliser une prolongation qui permettra au Real Madrid de conserver l’un de ses éléments clés. Affaire à suivre…