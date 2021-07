JT Foot Mercato : le Real Madrid doit vendre pour éviter la crise

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Après son récent sacre à l'Euro, Gianluigi Donnarumma est arrivé ce mercredi à Paris pour y signer son contrat avec le PSG. Le gardien profitera ensuite d'un repos bien mérité après ce début d'été triomphal pour les Italiens.

Comme l'explique Mundo Deportivo, ni Philippe Coutinho, ni Samuel Umtiti ne rejoindront l'Olympique de Marseille cet été. Les Phocéens n'ayant pas les moyens pour financer de telles opérations, le seul salaire de Coutinho représentant le triple de celui de Dimitri Payet.

Toujours à Marseille, le club suivrait de près le meilleur passeur du dernier Euro, Steven Zuber, selon les informations de Blick. Le Suisse étant également suivi par Norwich, le Torino et le Dynamo Moscou.

Selon Nice-Matin, l'OGC Nice est sur le point de décrocher la signature de Calvin Stengs, ailier de l'AZ Alkmaar. L'international néerlandais est arrivé à Nice où il doit passer sa visite médicale.

Les infos du jour à l'étranger

Lionel Messi se rapproche d'un retour à Barcelone ! Malgré les deux dernières semaines passées sans contrat, la Pulga aurait accordé une baisse de salaire pour rester dans le club catalan. Sport assure ce mercredi que le dernier Ballon d'Or et le club ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat de cinq ans ! La publication espagnole indique aussi que l'Argentin a accepté de diviser son salaire par deux.

On reste à Barcelone, où l'échange entre Antoine Griezmann et Saul est maintenant "imminent" selon la Cadena COPE. Toutes les parties sont favorables à l'échange, qui permettrait au Barça d'économiser 12M€ bruts annuel avec le salaire du Français.

Approché par Tottenham, Jules Koundé ne souhaite pas rejoindre les Spurs malgré ses envies d'ailleurs. Marca avance que le défenseur français aurait refusé Tottenham car les rejoindre ne constituerait pas une progression dans sa carrière. Koundé attendrait des offres plus intéressantes de clubs qui jouent la Ligue des Champions comme Chelsea, Manchester United ou le Real Madrid.

Le focus du jour

Au Real Madrid, les caisses sont loin d'être pleines. L'objectif du club est maintenant de vendre pour pouvoir acheter. C'est peut-être pour ça que le Real a finalement autorisé Manchester United à entrer en négociations avec Raphaël Varane ! Pour compenser les pertes de Varane et de Ramos, les Madrilènes songeraient à Pau Torres et Jules Koundé en défense. Il y aura de la concurrence pour espérer signer ces deux joueurs, mais Jules Koundé s'est déjà montré intéressé, voulant franchir un palier en quittant Séville. Si Dani Carvajal et Karim Benzema devraient prolonger, le futur d'Isco et de Dani Ceballos reste très incertain. Enfin, deux joueurs font maintenant partie de la liste des indésirables à la Casa Blanca afin de faire des économies dans le budget salarial : Eden Hazard et Gareth Bale. Le premier ne répond pas vraiment aux attentes, tandis que le Gallois sera lui aussi très difficile à bouger.

Les officiels du jour

Lucas Perrin officialisé en prêt à Strasbourg avec option d'achat. Le défenseur de l'Olympique de Marseille quitte donc l'OM, il s'agit de la seconde recrue strasbourgeoise cet été.

Toujours à l'OM, le défenseur brésilien de Santos, Luan Peres, a signé ce mercredi un contrat avec le club phocéen jusqu'en 2025.

┈┈┈┈╭╯╰╰╰╰╰╮┈┈┈

┈┈┈┈▕╭▅╮╭▅╮▏┈┈┈

┈▕▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▏┈

╭━╮ 𝗟𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗲𝘀 ╭━╮

┃┳╯ ┈ est Olympien┈ ╰┳┃

┃┣▏ ┈┈ 🔵⚪ ┈┈▕┫┃

╰▕▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▏ pic.twitter.com/VDSNaVXnlq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 14, 2021

Tout juste officialisé par le Stade de Reims, Andreaw Gravillon débarque à Reims en provenance du FC Lorient. Un prêt avec option d'achat qui lui permettra de rester en Ligue 1.

Le SCO d'Angers a annoncé l'arrivée d'Azzedine Ounahi en provenance d'Avranches. Le milieu de terrain s'engage au club pour quatre saisons, où il pourra découvrir la Ligue 1.