Lens : Joseph Oughourlian défend le mercato estival

Le début de saison compliqué du RC Lens a forcément soulevé quelques interrogations sur la qualité du recrutement estival. Alors que plusieurs recrues tardent à convaincre sous le maillot sang et or, Joseph Oughourlian a tenu à défendre le travail de sa direction dans un entretien accordé à La Voix du Nord. « Bien sûr, il y a les résultats. Mais quand on juge quelqu’un, il faut regarder ce qu’il a fait. L’an dernier, on a fait une performance juste exceptionnelle. On ne s’est plantés sur aucun joueur ; toutes les sorties étaient superbes, toutes les entrées étaient bonnes. Cette année, il y a quelques joueurs qui ne sont effectivement pas performants, là, tout de suite. Attendons de voir un peu. C’est peut-être un peu tôt. Et attendons de voir, dans un environnement un peu plus stabilisé avec un nouveau coach, comment ces joueurs-là vont se débrouiller », a expliqué le président lensois.

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Le patron des Sang et Or a également rappelé que les nombreuses blessures avaient largement compliqué la tâche du staff depuis le début de la saison, tout en réaffirmant sa confiance envers Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot. « Par ailleurs, on n’a pas été capables, à cause des blessures, d’aligner la même défense dans aucun match depuis le début de la saison… Ça pèse ! Je ne cherche pas d’excuses, j’explique juste un contexte. Et le contexte, c’est vrai, est compliqué. Mais ce n’est pas pour ça que je vais jeter le bébé avec l’eau du bain, que je vais me mettre à tirer sur tout le monde ou que je vais retirer ma confiance à Jean-Louis Leca ou à Benjamin Parrot. » À Didier Digard désormais de tirer le meilleur d’un effectif dont le potentiel reste, aux yeux de son président, encore à exploiter.