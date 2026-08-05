Yassir Zabiri : «le championnat de France, ce n’est pas mon style »

Six mois après son arrivée à Rennes en provenance de Famalicao pour 10 millions d’euros, Yassir Zabiri s’apprête à relever un nouveau challenge. L’attaquant marocain de 21 ans a rejoint le Real Santander, promu en Liga, sous la forme d’un prêt cet été. Un championnat qui colle davantage à ses qualités selon l’intéressé, qui reste sous contrat jusqu’en 2029 en Bretagne.

La suite après cette publicité

«Quand je suis parti au Portugal, ça s’est bien passé parce que le style de jeu est un peu le même qu’ici (en Espagne). Et après, quand je suis parti en France, c’était différent parce que c’est un championnat avec beaucoup de duels, beaucoup de profondeur, et ça ne m’a pas aidé parce que ce n’est pas mon style, a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse de présentation au Real Santander. Moi, j’ai vu que mon style, c’était l’Espagne ou le Portugal.»