PSG : le leader du CUP ne veut pas quitter le Parc des Princes

C’est de notoriété publique : Nasser al-Khelaïfi, président du PSG depuis 2011, aimerait racheter le Parc des Princes afin d’agrandir l’enceinte et de rivaliser davantage avec ses concurrents européens. Une envie en revanche, non-partagée par la mairie de Paris - maintenue ce mardi au cours d’une conférence de presse - et qui avait poussé NAK à menacer de quitter le stade, dans un entretien accordé à L’Équipe en décembre dernier. Ce mercredi, Romain Mabille, leader du Collectif Ultras Paris, et invité dans l’After Foot sur RMC, s’est positionné et a affirmé qu’il n’envisageait pas de voir les matchs du PSG être délocalisés.

«Ce serait très compliqué d’imaginer le PSG hors du Parc des Princes. Je ne l’imagine pas. Il est inconcevable qu’on ne trouve pas une solution. On va se positionner rapidement. Notre position, c’est qu’on veut que le PSG continue de jouer au Parc des Princes, c’est le plus important. (…) Vu le coût des travaux, les difficultés financières de la mairie et l’urgence des travaux, il n’y a que le PSG qui peut assumer. Après, je comprends la mairie sur certains points. (…) Ce n’est pas tout noir ou tout blanc», a-t-il confié, alors que Luis Fernandez a lui aussi insisté sur l’indissociable union entre le Parc des Princes et le club : «Qu’ils s’assoient, qu’ils discutent (la mairie et le club), qu’ils échangent, qu’ils parlent. Il n’y a pas mieux que la communication, a lancé l’ancien joueur et entraîneur à succès du club. Je suis très sensible à ce stade, parce qu’il y a une histoire et des supporters. L’histoire du Paris Saint-Germain, c’est le Parc des Princes.»

