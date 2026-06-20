CdM 2026, Angleterre : deux coups durs pour Thomas Tuchel avant le Ghana

À quelques jours du match face au Ghana, l’Angleterre doit composer avec deux situations physiques délicates concernant Bukayo Saka et Marcus Rashford. Selon les informations rapportées par le Daily Mail, l’ailier d’Arsenal devrait être ménagé au moins jusqu’à la dernière rencontre de la phase de groupes, encore en phase de reprise après une gêne au tendon d’Achille. Déjà absent lors d’une séance collective récente, Saka n’est pas jugé encore apte à débuter et son retour progressif est géré avec prudence par le staff anglais.

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De son côté, Marcus Rashford reste également sous surveillance. Entré en jeu lors du succès face à la Croatie, l’attaquant a ressenti une douleur musculaire sur les fessiers, l’empêchant de participer à une séance d’entraînement disputée à huis clos. Sans gravité apparente, cette alerte pourrait néanmoins inciter Thomas Tuchel à la prudence, alors que l’option Anthony Gordon semble tenir la corde pour occuper le couloir gauche.