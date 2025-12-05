Menu Rechercher
CdM 2026, Maroc : Walid Regragui prévient déjà le Brésil

Surprise de la dernière Coupe du monde au Qatar, la sélection marocaine a sans doute observé avec attention le tirage au sort de ce Mondial 2026. Ce vendredi soir, les hommes de Walid Regragui sont fixés. Ils affronteront le Brésil, l’Écosse et Haïti cet été. Un groupe relevé mais abordable pour une équipe dotée d’une génération dorée. Et Walid Regragui a déjà hâte d’affronter la Seleçao.

« Jouer contre le Brésil est un rêve pour tous. C’est un honneur ; pour nous, le Brésil est le pays du football, et pour les Marocains, c’est un exemple à suivre. Nous avons un immense respect pour l’équipe nationale, mais nous les affronterons de front ; ce sera un grand match. Que la meilleure équipe gagne »

