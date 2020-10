Real Madrid : Zinedine Zidane botte en touche pour Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé fait toujours autant parler. Un coup envoyé au Real Madrid ou à la Juventus, le champion du monde tricolore sera sûrement la sensation du prochain mercato estival. En attendant, Zinedine Zidane refuse toujours de commenter ce dossier. Contrairement à ce qu’il avait fait pour Paul Pogba.

« Il y a beaucoup de rumeurs autour du Real Madrid et je ne parle pas de ce joueur en particulier, mais de tous. Ça ne nous dérange pas et ça n’a aucune influence sur le vestiaire. Le mercato est fermé, nous avons cette équipe qui va se battre et c’est tout ce que l’on va faire », a-t-il déclaré en conférence de presse.