Arsenal : Jorginho explique les raisons de son départ de Chelsea

Après cinq saisons avec Chelsea, Jorginho a rejoint lors du mercato hivernal un autre club londonien, Arsenal. Un renfort de poids pour les Gunners qui vont pouvoir compter sur l’expérience du champion d’Europe italien dans cette deuxième partie de saison. Invité sur la chaîne de télévision DAZN, le milieu de terrain de 31 ans a expliqué son choix de rejoindre le leader de Premier League.

« L’une des raisons de mon transfert à Arsenal est la présence d’Arteta. Il m’a appelé et en moins de deux jours, nous avons tout fait. Je ne faisais plus partie des plans de Chelsea et j’ai accepté l’appel d’Arteta, également parce que j’étais dans les délais et que le projet technique de l’entraîneur correspondait parfaitement à mes caractéristiques. »

