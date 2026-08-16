Menu Rechercher
Commenter 9
Liga

Barça : Rodri échange quotidiennement avec les internationaux espagnols

Par Allan Brevi
1 min.
Rodri @Maxppp

Alors que le FC Barcelone pousse pour boucler l’arrivée de Rodri, le dossier entre dans une phase particulièrement concrète. Selon les informations de Sport, le milieu espagnol est désormais en contact direct et régulier avec le Barça, notamment avec plusieurs joueurs de la sélection espagnole présents en Catalogne. Ces échanges quasi quotidiens témoignent surtout de l’envie du joueur de voir l’opération aboutir rapidement, alors que le club catalan vient de transmettre une troisième offre à Manchester City, estimée à environ 70 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Le souhait de Rodri est donc clair : rejoindre le projet de Hansi Flick et Deco, malgré l’intérêt passé du Real Madrid il y a quelques semaines. Son excellente relation avec plusieurs cadres du vestiaire barcelonais, et particulièrement Lamine Yamal, renforce encore davantage cette volonté. Le Barça reste optimiste quant à une issue favorable, mais doit désormais trouver un terrain d’entente avec Manchester City pour permettre à l’Espagnol de concrétiser son retour en Liga.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Premier League
Barcelone
Man City
Rodri

En savoir plus sur

Liga Liga
Premier League Premier League
Barcelone Logo Barcelone
Man City Logo Manchester City FC
Rodri Rodri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier