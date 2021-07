Amical, OM : la réaction à chaud de Dimitri Payet

Ce soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé 3 buts à 1 contre le Servette. Une victoire acquise grâce à un but de Gerson, son premier pour l’OM, et un doublé de Dario Benedetto (servi deux fois par Korand de la Fuente). Un succès sur lequel est revenu Dimitri Payet.

La suite après cette publicité

« On travaille beaucoup, on charge beaucoup au niveau du travail, mais on n’est pas encore à 100%. Au niveau des cannes on a du mal à répéter les efforts en fin de match, eux étaient plus avancés dans leur préparation. On a eu une première mi-temps difficile, chacun a eu sa mi-temps avec le vent, mais c’est une troisième victoire, on a à cœur de gagner des matches et il faut prendre l’habitude dès maintenant. Donc on est content », a-t-il déclaré au micro de Canal+ Sport.

Revivez le film du match OM-Servette