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Officiel Premier League

Procès Manchester City : la FA sort du silence

Par Matthieu Margueritte
1 min.
L'Etihad Stadium, le stade de Manchester City @Maxppp

Reconnu officiellement coupable de graves infractions financières par la Premier League, Manchester City se prépare à affronter les conséquences de ses agissements. D’autant que toutes les instances du football anglais se tiennent prêtes à agir. En effet, après la Premier League, c’est au tour de la fédération anglaise (FA) de sortir du silence.

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« La décision de la Commission indépendante a des répercussions importantes sur l’intégrité du football. Nous examinons attentivement cette décision et ses implications, et nous prendrons les mesures qui s’imposent le cas échéant. La procédure opposant la Premier League au Manchester City Football Club étant toujours en cours, nous ne souhaitons pas faire d’autres commentaires à ce stade. Nous continuerons toutefois à suivre de près l’évolution de la situation », peut-on lire dans le communiqué.

Pub. le - MAJ le
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