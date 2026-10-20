Youth League : le PSG doit se contenter du nul face au FC Barcelone

Les titis du Paris Saint-Germain ont été accrochés par le FC Barcelone ce mardi en Youth League (1-1). Après leur belle victoire face à Manchester City la semaine dernière (2-0), les Parisiens ont pourtant longtemps cru pouvoir enchaîner un deuxième succès de prestige. Après une première période compliquée, marquée par plusieurs occasions catalanes et de nombreuses parades de Vignaud, les joueurs de Thomas Leyssales ont mieux entamé le second acte. Plus entreprenants, ils ont fini par être récompensés à la 62e minute. Profitant d’une mauvaise relance de Bonfill sous la pression parisienne, Diyinu Nzinga a récupéré le ballon avant de servir Maoula Niakaté, qui n’a eu qu’à conclure pour ouvrir le score.

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Mais le Barça n’a pas tardé à réagir. À la 74e minute, Tavares a obtenu un penalty après une faute de M’Futila, entré quelques minutes plus tôt. Pedro Rodriguez s’est chargé de transformer la tentative et de remettre les deux équipes à égalité. Malgré une fin de match disputée, les Parisiens n’ont pas réussi à reprendre l’avantage, même s’ils ont poussé dans les dernières minutes. Ce match nul permet au PSG de poursuivre son parcours sans défaite dans cette Youth League, après avoir déjà fait tomber Manchester City. Les jeunes Rouge et Bleu devront désormais confirmer cette solidité lors de leurs prochaines échéances européennes.