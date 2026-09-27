Le gardien irlandais qui refuse de jouer contre Israël explique son choix

La rencontre entre l’Irlande et Israël, prévue ce dimanche en Ligue des Nations à Debrecen, se disputera finalement malgré les nombreuses tensions autour de cette affiche. Les joueurs irlandais ont voté pour maintenir leur participation aux deux rencontres prévues face à Israël, mais Gavin Bazunu a choisi de se retirer. Le gardien a expliqué avoir pris cette décision en accord avec ses convictions personnelles et religieuses, estimant qu’il ne pouvait pas participer à ces matches dans le contexte actuel.

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Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le portier irlandais a notamment déclaré : « ma décision repose uniquement sur ma conviction personnelle que tuer des innocents est une chose injuste. Il est important de préciser que ma position n’est pas dirigée contre le peuple israélien ni contre la communauté juive, mais contre les atrocités commises dans la région. » Bazunu a également expliqué vouloir prendre position face à une situation qui, selon lui, dépasse largement le cadre du football. De leur côté, les joueurs irlandais porteront un brassard noir dimanche en hommage à toutes les victimes du conflit, tandis qu’aucune poignée de main ni échange de fanions n’est prévu avant le coup d’envoi.