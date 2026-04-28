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Ligue des Champions

PSG-Bayern : l’arbitrage fait déjà parler

Par Dahbia Hattabi
1 min.
PARIS SAINT GERMAIN PSG @Elhadjiloum
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C’est le grand jour. Ce soir, le Paris Saint-Germain va affronter le Bayern Munich en 1/2 finale aller de la Ligue des Champions. Pour arbitrer ce choc, c’est le Suisse-allemand Sandro Schärer qui a été désigné. Il sera notamment accompagné par Carlos del Cerro Grande et Guillermo Cuadra Fernandez, qui seront en charge de l’arbitrage vidéo. Un duo qui ne rappelle pas de bons souvenirs aux Franciliens selon Le Parisien.

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Les deux arbitres étaient déjà aux manettes lors du 1/4 de finale aller entre le PSG et Liverpool. Certaines décisions ont été jugées litigieuses, notamment deux actions impliquant Ibrahima Konaté et qui aurait pu entraîner des pénaltys rappelle le média francilien. Cela n’avait pas empêché le PSG de s’imposer 2 à 0 face aux Reds. Paris espère avoir autant de succès ce soir face à l’ogre bavarois.

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Pub. le - MAJ le
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