Le LOSC négocie pour récupérer Angel Gomes

La saison s'est achevée ce week-end en Premier League. Le mercato a ouvert officiellement ses portes ce lundi outre-Manche. Et les joueurs en fin de contrat peuvent commencer à se projeter sur leur nouvelle aventure. C'est notamment le cas d'Angel Gomes (19 ans).

Le milieu offensif, présenté comme l'un des éléments les plus prometteurs du centre de formation de Manchester United ces dernières années, a décidé de ne pas prolonger son bail à Old Trafford. Sentant que sa chance en équipe première n'arrivera pas aussi vite qu'il l'espère, et ce, malgré 8 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le natif d'Enfield, libre au 1er juillet, a choisi d'aller voir ailleurs.

Négociations en cours

Et selon les informations de Sky Sport en Allemagne, qui ajoute que son profil a été proposé au Borussia Mönchengladbach et d'autres clubs de Bundesliga, Lille a ouvert des négociations concrètes avec le jeune international U20 anglais (6 sélections en 2019/20, 2 buts). Ses qualités, droitier explosif capable d'évoluer partout derrière l'attaquant, plaisent énormément à Luis Campos et ses équipes.

Les Dogues, qui font donc face à une redoutable concurrence sur ce dossier, doivent désormais se montrer convaincants pour attirer définitivement le jeune Anglais, champion du monde des moins de 17 ans en 2017 aux côtés de Phil Foden, Rhian Brewster ou encore Callum Hudson-Odoi et Jadon Sancho, dans leurs filets. Alors que le Borussia Dortmund s'attaque à Jonathan Ikoné (22 ans), le LOSC ne perd donc pas de temps pour se retourner.