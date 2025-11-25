Menu Rechercher
OM : Samir Nasri défend Mason Greenwood après son affaire de violences conjugales

Avec le déplacement de Newcastle à Marseille, les Anglais se sont à nouveau intéressés à Mason Greenwood. Et si les Britanniques n’ont toujours pas pardonné le jeune attaquant anglais après son affaire de violences conjugales, Roberto De Zerbi a défendu publiquement son joueur hier après-midi. « J’entre dans la vie privée de personne, même pas dans celle de mes enfants. C’est un bon gars, il a payé de manière très forte ce qui est arrivé. Très fort. Il a trouvé le bon environnement bon pour lui, on lui a tendu la main. Il s’est bien comporté, il a un caractère introverti. Quand je le regarde comme personne, ça m’attriste ce qui est arrivé dans sa vie, parce que je connais une autre personne que celle qui a été décrite en Angleterre. »

Ce soir, c’est au tour de Samir Nasri de prendre la défense de Greenwood sur le plateau de Canal+. Pour l’ancien milieu de terrain, si la femme du joueur (qui avait été sa victime) lui a pardonné, le public devrait en faire pareil. « Si elle lui a pardonné… on est qui pour juger ? », a-t-il déclaré, pendant qu’un des journalistes de la chaîne cryptée évoquait le sujet, avant de rajouter : « c’est sur ça que… Si sa femme lui a pardonné, on peut lui pardonner. Si elle ne lui avait pas pardonné et qu’il avait été jugé coupable et qu’il ait cette peine en Angleterre, j’aurais dit que c’était normal. »

