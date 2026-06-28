CdM 2026, Portugal : l’échange touchant entre Cristiano Ronaldo et Rodrygo

Hier soir, le Portugal de Cristiano Ronaldo a concédé le match nul face à la Colombie (0-0), lors de son dernier match de groupe de la Coupe du Monde 2026. Les Sud-américains ainsi que les coéquipiers du numéro 7 se sont tout de même qualifiés pour les seizièmes de finale, et à la fin de la rencontre, un échange touchant a été capturé entre Cristiano Ronaldo et Rodrygo. L’attaquant du Real Madrid, forfait pour le Mondial avec le Brésil, était en effet venu regarder le match.

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Celui-ci s’est donc confié au quintuple Ballon d’Or sur son état, se montrant très heureux de le revoir. « La blessure ? Ça fait déjà 6 mois… C’est un peu agaçant et ennuyeux, mais tout va bien » a lâché le joueur de 25 ans. Puis, Ronaldo lui a répondu avec bienveillance. « Il faut être patient, tout ira bien frère. Allez, bonne chance » a conclu l’ancien joueur de la Casa Blanca. Une courte discussion, très fraternelle.