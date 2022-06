Réunion entre le clan Pogba et la Juventus à Milan

Cette fois, tout semble se dessiner pour Paul Pogba. Libre de tout contrat le 1er juillet prochain, le futur ex-milieu de terrain de Manchester United va bel et bien faire son retour à la Juventus. La Gazzetta dello Sport indique d’ailleurs qu’une réunion entre la direction bianconera et la représentante du Français, Rafaela Pimenta, vient de se terminer dans les bureaux milanais de la Vieille Dame.

Une réunion qui a duré un peu plus d’une heure. Le but de cet entretien était de régler les derniers détails du futur contrat de 4 ans de la Pioche qui touchera 8 M€ annuels dans le Piémont. Six ans après, le retour de Pogba à la Juve se précise.