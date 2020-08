Vidéo : les joueurs du PSG en feu après la qualification en finale de Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Après une victoire face au RB Leipzig, et une qualification historique en finale de la Ligue des Champions, les hommes de Thomas Tuchel ont explosé de joie. Un sentiment d'allégresse qui s'est prolongé jusque dans le bus du Paris Saint-Germain, et même à l’hôtel de l'équipe. Neymar, Kimpembe et consorts ont mis l'ambiance. Il faut dire que pour certains joueurs de l'effectif, l'attente pour se hisser à niveau a été longue, et semée d'embuches...