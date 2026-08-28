Nice : Kojo Peprah Oppong file à Fenerbahçe pour 12 M€

C’est désormais officiel : Kojo Peprah Oppong quitte l’OGC Nice pour rejoindre Fenerbahçe. Le défenseur central ghanéen de 22 ans, international à six reprises, s’engage avec le club stambouliote dans le cadre d’un transfert estimé à 12 millions d’euros. Une belle opération financière pour les Aiglons, qui avaient déboursé seulement 2,7 M€ pour le recruter en Suède l’été dernier.

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Oppong n’aura donc passé qu’une saison sur la Côte d’Azur. Le défenseur s’est rapidement imposé dans la rotation niçoise, disputant 43 rencontres sous les couleurs du Gym. Un an après son arrivée en Ligue 1, le Ghanéen va désormais découvrir le championnat turc avec Fenerbahçe. «Notre club a conclu un accord avec le défenseur ghanéen Kojo Peprah Oppong. La cérémonie de signature de notre nouvelle recrue, Kojo Peprah Oppong, aura lieu samedi 29 août (demain) au stade Chobani», indique le club turc.