OM : parole à la défense !

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille était l'une des équipes en Europe à encaisser le moins de buts. Pourtant, sur ses trois dernières rencontres, les Phocéens ont encaissé huit buts (deux contre Lyon et Angers et quatre ce mercredi à Nice). Qu'est-ce qui cloche ces derniers temps, est-ce une méforme passagère de certains joueurs ? Les changements de système ? On va tâcher d'y répondre à quelques encablures de la confrontation face à Metz, ce dimanche, à 20h45.

Si l'on excepte le match contre l'OL, où les Marseillais ont simplement arrêté de jouer, les deux autres confrontations sont peut-être plus simples à expliquer. Contre Angers, Sampaoli inaugurait un 4-4-2 losange, pas encore vu cette année. Résultat des courses, cinq buts, oui, mais surtout deux encaissés dans le premier quart d'heure. Contre Nice, c'était encore différent.

« On ne peut pas tout effacer, dire que la défense est mauvaise »

Privé de Kamara (suspendu) et de Gueye (qui festoyait au Sénégal), El Pelado décidait d'aligner quatre défenseurs centraux en défense, laissant le couloir droit à un William Saliba passé totalement à côté, comme Leonardo Balerdi, sorti à la pause, et un Luan Peres en grandes difficultés. Selon Duje Caleta-Car, il ne faut pas tirer de conclusions sur ces rencontres.

« Je ne pense pas que ce soit à cause des systèmes, on a beaucoup changé de système et ça a été bon. Les joueurs se sentaient bien, on ne peut pas dire qu'on était mauvais. Toutes les occasions se sont transformées en buts, il y a eu des erreurs, mais nos adversaires ont des qualités. On travaille très dur ensemble. On ne peut pas tout effacer, dire que la défense est mauvaise. C'est une mauvaise passe, mais on travaille ensemble et on va tout faire pour ne pas prendre de buts dimanche. On ne peut pas dire que la défense est mauvaise à cause de trois matches. À chaque fois qu'ils essayaient quelque chose, il y avait but. On a fait quelques erreurs, ils ont saisi les chances qu'on leur a données », a expliqué, un brin agacé le géant croate, relancé dans la foulée.

« Je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter. Tout le monde peut perdre un match et on a perdu au pire moment parce que la coupe était importante pour nous. On avait beaucoup d'espoirs de faire quelque chose. On a été inquiets juste après le match, on doit faire mieux. Maintenant, c'est une autre compétition, on est dedans. L'important c'est de garder cette deuxième place. On sait que cela apporte la Ligue des Champions. C'est notre objectif, on doit se concentrer dessus. Mais on a été très déçu de ce match contre Nice », a-t-il ainsi conclu.

Nice aurait eu, aussi, de la chance

Son entraîneur, Jorge Sampaoli, lui aussi s'est expliqué sur cette rencontre : « moi j'attribue tout ça au jeu. Il y a une semaine on était l'équipe qui avait encaissé le moins de buts en Europe. On n’a rien changé. Quand on ne joue pas, on souffre. On travaille le travail dans les surfaces, il a été perdu dans les deux, à Nice. On aurait pu gagner en étant meilleur. C'est un match très similaire à Galatasaray, on perd avec un grand écart., mais on a eu plus d'occasions que l'adversaire. Cela ne nous convient pas parce qu'on dépend de l'efficacité des individualités. On aurait pu se mettre à deux zéros puis on a égalisé, mais le but n'a pas été accordé. Ils ont aussi marqué des buts improbables, c'est le football ».

L'Argentin a comparé cette rencontre face aux Aiglons, à d'autres passées et a expliqué ce qui ne collait pas. « Si on ne domine pas, on va vivre ce genre de match. Galatasaray Angers, Metz les résultats ont été identiques, mais le résultat est différent. Si on domine contre Nantes ou Lens, on est bien, on est dans le contrôle. Quand on ne le fait pas, on dépend des individualités. On a eu un Nice efficace, nous non. Il faut qu'on continue de travailler pour avoir le contrôle. On s'entraîne pour cela, sinon l'équipe est nerveuse et ça change tout. On doit être efficace dans les deux surfaces », a-t-il conclu. On aura donc un OM dominateur ce dimanche face à un Metz qui aurait largement mérité plus qu'un point au Vélodrome en fin d'année 2021.