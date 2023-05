Le Barça prêt à lâcher 100M€ pour Bruno Guimarães !

La suite après cette publicité

Champion d’Espagne mais une nouvelle fois décevant sur la scène européenne, le FC Barcelone a bien l’intention de retrouver les sommets la saison prochaine. Pour cela, les hautes sphères barcelonaises souhaitent enflammer le mercato estival. Malgré un contexte financier délicat et toujours dans l’attente du feu vert de LaLiga, les Culers multiplient les pistes ces dernières semaines. Et les rumeurs vont bon train…

Oui, mais voilà, outre le retour espéré de Lionel Messi ou encore les possibles arrivées d’Angel di Maria et İlkay Gündoğan, les Blaugranas souhaiteraient désormais frapper un énorme coup. Selon les dernières informations du Times, la direction catalane aimerait maintenant s’offrir Bruno Guimarães, actuellement sous les couleurs de Newcastle. Dans cette optique, le Barça pense que 100M suffiront à faire craquer les Magpies et récupérer un remplaçant sérieux à Sergio Busquets. Un montant qui semble cependant totalement démesuré quand on connaît le contexte barcelonais…

À lire

Newcastle prévient les courtisans de Bruno Guimarães

Newcastle veut prolonger Bruno Guimarães !

Si le club ne semble, aujourd’hui, pas prêt d’assumer une telle dépense, le board catalan estime qu’une telle arrivée permettrait aux Culers de franchir un réel cap sur la scène européenne. Arrivé de Lyon en janvier 2022 pour un montant de 42,1 millions d’euros, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 chez les Toons s’est, en effet, avéré fondamental dans le parcours de Newcastle cette saison. Quatrièmes de Premier League, les hommes d’Eddie Howe disputeront, à ce titre, la Ligue des Champions lors du prochain exercice.

La suite après cette publicité

Auteur de 5 buts et 5 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, le Brésilien est d’ailleurs plutôt parti pour rester à St James’ Park. Dernièrement, The Telegraph assurait même que le joueur de 25 ans n’était pas à vendre et que Newcastle était prêt à de gros efforts financiers pour le convaincre de rester. Avec une qualification en C1, les Magpies gardent la main et demanderaient 100 M£, soit 112 M€, pour s’en séparer. Méfiance toutefois car la concurrence (PSG, Manchester City, Chelsea) est de taille dans ce dossier et le Barça a, semble-t-il, bien l’intention de se mêler à la lutte.