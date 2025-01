L’Espagne rage déjà sur le tirage au sort des plays-offs, gros retournement de situation pour Kevin de Bruyne

L’Espagne craint le pire pour ses représentants

Le tirage au sort des play-offs de la Ligue des Champions va avoir lieu ce midi du côté de Nyon en Suisse. Un tirage au sort très très attendu puisqu’on saura qui sera «les loups ou les agneaux», comme le placarde le journal AS dans son édition du jour. Clairement, on n’aura pas à attendre pour voir des chocs puisque Manchester City, 22ème au classement, affrontera le 11 le Real Madrid ou le 12ème le Bayern Munich. Un scénario qui est très loin de ravir la presse espagnole comme vous pouvez le voir. Le mot «morbidité» est utilisé pour qualifier ce tirage. On retrouve la même expression utilisée dans le journal Sport qui parle d’une «tombola avec beaucoup de morbidité». Et pour cause, le Barça 2ème au classement, peut retrouver le PSG dès les 8èmes de finale ! Un derby madrilène entre le Real et l’Atlético est aussi envisageable en fonction du parcours de chacun et du tirage au sort.

Revirement pour de Bruyne ?

En fin de contrat avec Manchester City, Kevin de Bruyne est annoncé avec instance en MLS ou encore en Arabie saoudite. Mais selon The Times, le Belge est désormais ouvert à la possibilité de prolonger son contrat avec le club anglais. Comme son coach Pep Guardiola, une prolongation signifierait rester plus d’une décennie à chez les Skyblues. Le bonheur de sa famille pèsera lourd dans la décision qu’il prendra concernant son avenir. L’autre désir du joueur est de participer à la Coupe du monde 2026. Ce sont les deux paramètres qui motiveront sa décision de rester ou non, affaire à suivre.

L’OL qualifié sans convaincre, l’OGC Nice sauve l’honneur

La France compte un représentant dans le top 8 en Europa League, c’est l’Olympique Lyonnais, dont on ne retiendra «que la qualif» comme le placarde L’Équipe ce vendredi matin après la prestation indigeste face à Ludogorets, match nul 1-1. Pour Le Progrès, c’est «sans gloire» que les Gones se sont qualifiés face à une équipe bulgare qui était déjà éliminée. Le premier match de l’après-Pierre Sage, dont le nom a été très scandé par les supporters pendant le match, n’a certainement pas dû rassurer le futur coach Paulo Fonseca. Dans le même temps, l’OGC Nice a sauvé l’honneur en décrochant le nul face à Bodo/Glimt. Comme le relaye Nice-Matin, le Gym termine au «35ème dessous». Fin du calvaire européen pour le Gym qui termine avant-dernier au classement avec un bilan catastrophique de 3 nuls et 5 défaites.