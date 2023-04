Ligue Europa : Séville corrige Manchester United, la Juventus et le Bayer assurent la qualification

Après les quarts de finale retour de Ligue des Champions mardi et mercredi, place à la Ligue Europa ce jeudi soir avec les quatre rencontres qui se disputaient à 21h. Manchester United, qui avait concédé un nul improbable avec deux CSC en fin de rencontre au match aller (2-2), se déplaçait donc sur la pelouse du Séville FC pour tenter d’arracher une qualification pour le dernier carré. Et ce n’était pas une mince affaire face au spécialiste de la compétition. À domicile, les Sévillans n’ont laissé aucune chance à une équipe mancunienne très décevante et inexistante pendant 90 minutes.

Il faut dire que tout commençait très mal pour les Red Devils qui concédaient l’ouverture du score après 8 minutes de jeu. Après une grossière erreur de Maguire, Youssef En-Nesyri récupérait le ballon juste devant le but de De Gea et allait crucifier sans trembler le portier espagnol. À la ramasse, les coéquipiers d’Anthony Martial ne passaient pas loin de la correction mais le but de Lucas Ocampos était annulé pour une légère position de hors-jeu (43e). Un avertissement avant sanction car au retour des vestiaires, Séville faisait logiquement le break. C’est le Français Loic Badé qui plaçait une tête (de l’épaule en réalité) qui lobait De Gea sur corner (2-0, 47e). L’international marocain En-Nesyri s’offrira un doublé en fin de rencontre sur une énorme bourde de De Gea (3-0). Séville élimine donc Manchester United et file en demi-finale de Ligue Europa. Résultat très décevant pour la formation d’Erik ten Hag qui a livré une prestation très mauvaise.

La Juventus s’en sort bien

Dans les autres rencontres, le Bayer Leverkusen a déroulé sans trembler face à l’Union Saint-Gilloise. Après le nul (1-1) du match aller, la formation allemande est allée s’imposer en terres belges ce jeudi soir (4-1). L’international français Moussa Diaby avait ouvert le score avant que Bakker, Frimpong et Hlozek ne fassent trembler le chemin des filets. Outre Diaby, un autre Français s’est illustré ce soir et il est du côté de la Juventus. Face au Sporting, Adrien Rabiot a trouvé la faille. Un but précieux, car il a permis à son équipe d’accrocher un nul (1-1) suffisant pour se qualifier dans le dernier carré.

Enfin, dans le dernier match de la soirée, la Roma de José Mourinho a su accrocher les prolongations. Après sa défaite au match aller (0-1), la formation italienne menait sur le même score ce jeudi soir grâce à un but de Spinazzola. Mais en toute fin de rencontre, Feyenoord a su égaliser grâce à Igor Paixao, entré quelques minutes plus tôt. On se dirigeait tout droit vers une élimination romaine, mais Paulo Dybala a arraché la victoire dans les dernières secondes (90e). Un but qui permet au club de la Louve de filer en prolongations. Le match est toujours en cours et à suivre sur notre direct.

Les résultats des quarts de finale :