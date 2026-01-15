PSG : le point médical avant le choc contre Lille

Le Paris Saint-Germain reçoit le LOSC vendredi soir pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Une rencontre attendue par les deux formations qui devront prendre des points importants dans la course à l’Europe. Avec un Lens affamé et leader, les Parisiens (2es) devront montrer, eux aussi, les crocs face à des Lillois en forme (4es). Par ailleurs, l’effectif du PSG n’est toujours pas au complet. Voici le point médical effectué par le staff parisien avant la rencontre qui aura lieu au Parc des Princes à 21 heures.

Le Portugais João Neves effectue un travail individuel, en raison d’une gêne musculaire. De son côté, Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins. Enfin, Kang-In Lee et Matvey Safonov effectuent un travail adapté. Ces absences ne devraient pas perturber le coach Luis Enrique au vu de la qualité de son effectif. Reste à savoir quel onze titulaires alignera-t-il pour cette partie qui promet d’être animée. Pour rappel, au match aller, un nul avait été scellé à Pierre-Mauroy (Décathlon Aréna) dans les derniers instants (1-1).