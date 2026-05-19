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Albanie : le successeur de Sylvinho est connu

Par Valentin Feuillette
3 min.
Sylvinho @Maxppp

Rolando Maran devient le nouveau sélectionneur de l’Albanie. L’ancien entraîneur de Cagliari, Brescia, Catania ou encore le Chievo a signé un contrat de deux ans et dirigera ses premiers matchs amicaux les 3 et 6 juin contre Israël et le Luxembourg. Il succède au Brésilien Sylvinho, sa dernière expérience remontant à 2025 avec Brescia, conclue par une relégation en Serie C. Une nouvelle preuve des liens historiques très étroits entre l’Italie et l’Albanie.

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Il devient ainsi le cinquième entraîneur italien à la tête de la sélection albanaise. Avant lui, Giuseppe Dossena avait brièvement dirigé l’équipe en 2002, tandis que Gianni De Biasi reste le plus marquant avec 52 matchs et la qualification historique à l’Euro 2016. Ont également suivi Cristian Panucci (2017-2019) et Edy Reja, en poste de 2019 à 2022, auteur notamment de la montée de la Ligue C à la Ligue B en Ligue des Nations.

Pub. le - MAJ le
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