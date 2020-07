Valère Germain évoque la possible vente de l'OM

L'Olympique de Marseille n'est décidément pas un club comme les autres. Deuxième et qualifié en Ligue des Champions, le club phocéen fait toujours la une de l'actualité footballistique. En effet, l'OM a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines puisque l'écurie française pourrait être rachetée. Un projet mené notamment par Mourad Boudjellal, ancien président du RCT, et Mohamed Ayachi Ajroudi.

Questionné à ce sujet sur RMC Sport, Valère Germain, joueur de l'OM, a confié : «oui, on en a entendu parler. Ce serait mentir de dire l'inverse. Mais on ne se pose pas la question. Le coach ne nous en a pas parlé. Ce qui nous importe, c'est le terrain. Ce qu'il se passe en dehors, on n'a pas notre mot à dire. On se concentre sur le terrain et sur la reprise à la fin du mois d'août». D'ici là, on en saura peut-être plus sur ce fameux projet de rachat.