L’OL donne des nouvelles d’Alexandre Lacazette

Touché à la cuisse, Alexandre Lacazette (31 ans) est sorti sur blessure hier soir lors du match face à Lens (2-1). Ce matin, le quotidien L’Equipe a évoqué une absence d’environ deux semaines pour le buteur dont l’IRM a révélé qu’il souffrait d’une petite lésion de grade 1 à l’ischio.

Ce lundi soir, l’OL a communiqué au sujet de la blessure de son capitaine. «Sorti hier soir lors du match face à Lens en raison d’une douleur à la cuisse gauche, Alexandre Lacazette sera forfait pour le déplacement à Auxerre, en Ligue 1, ce vendredi. Un nouveau point médical et physique sera fait en début de semaine prochaine afin d’adapter les meilleurs soins et la meilleure préparation physique pour l’attaquant lyonnais.» Lyon va donc patienter une semaine avant d’en savoir plus.

