Atlético : Julian Alvarez toujours absent

Handicapé par des pépins physiques à répétition en ce début de saison, Julian Alvarez n’a pu prendre part qu’à deux matchs de Liga, entrant en jeu face à Villarreal et l’Athletic, et étant titulaire contre Liverpool en Ligue des Champions la semaine dernière. Souffrant d’une surcharge musculaire, il n’a pas pu jouer ce week-end contre la Real Sociedad.

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Interrogé à son sujet, Diego Simeone a confirmé qu’il devra encore se passer des services de son attaquant pour la rencontre de l’Atleti face à Osasuna ce mercredi. « De ce que j’ai pu discuter avec les docteurs, Julian Alvarez est toujours en phase de récupération. Il ne sera pas disponible demain », a déclaré à la presse le tacticien argentin.