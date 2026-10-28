Lazio : Gennaro Gattuso appelle au calme

Si Gennaro Gattuso n’a pas marqué les esprits des supporters de l’OM, il enchante ceux de la Lazio. En corrigeant Sassuolo sur sa pelouse sur le score de 6-2 mardi soir, le club entraîné par l’ancien milieu de terrain confirme son début de saison historique et se saisit de la première place de la Serie A, en attendant le match de l’Inter Milan, en déplacement ce mercredi sur la pelouse de Venise. Mais Gattuso, 48 ans, refuse de trop s’emballer. « On ne doit pas regarder le classement, sinon on va avoir des maux de tête », a-t-il déclaré après la rencontre.

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Il reconnaît toutefois la qualité du début de saison de son équipe, avec 8 victoires et 1 nul en 9 journées disputées. « On fait des choses incroyables, mais il faut se rendre à l’évidence. On a un chemin à parcourir, et ce chemin passe par le travail, match après match ». Eliminé de la Coupe d’Italie dès le mois d’août, et sans aucune compétition européenne au programme, la Lazio pourrait bien créer la surprise un peu plus longtemps.