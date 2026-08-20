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Premier League

Manchester City recalé pour un international anglais

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Wharton @Maxppp

Manchester City a perdu énormément de joueurs ces derniers jours. Notamment au milieu de terrain, avec les départs de Rodri au FC Barcelone, de Tijjani Reijnders à Al-Qadsiah et Bernardo Silva au Real Madrid. Eliott Anderson est arrivé, Ayyoub Bouaddi devrait bientôt atterrir à Manchester également, mais les Cityzens veulent encore au moins un nouveau milieu de terrain.

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Comme l’indique The Athletic, les Mancuniens ont pris des renseignements auprès de Crystal Palace pour Adam Wharton, milieu anglais de 22 ans plutôt bien coté sur le marché. Mais les Londoniens ont aussitôt fermé la porte, n’ayant aucune intention de se séparer de l’international britannique, absent du dernier Mondial. Manchester City devra donc se rabattre sur d’autres pistes, comme Manu Koné.

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