Chelsea : Thomas Tuchel n'a jamais tenté de signer Harry Kane

Avant d'enrôler Romelu Lukaku pour pas moins de 98 millions d'euros en provenance de l'Inter Milan, certaines rumeurs affirmaient que l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, était dans la course avec Manchester City pour signer Harry, en partance de départ de Tottenham cet été. En conférence de presse, l'ancien du Paris Saint-Germain a démonté les spéculations autour de ce possible transfert.

«Nous n'avons jamais eu de liste avec son nom et je ne suis jamais allé voir Marina (Granovskaia, directrice des Blues, ndlr) pour lui dire de l'acheter. [...] Mais le club a réglé la situation. Il y a beaucoup de personnes autour des joueurs, leurs agents, leurs conseillers et d'autres encore, et nous avons eu des informations de ces personnes. Mais cela n'a jamais été si proche que nous ayons eu à vivre la rivalité», a affirmé le tacticien allemand.