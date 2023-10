EdF : l’ambition démesurée de William Saliba

Après une saison de haut niveau mais terminée sur une blessure au dos au printemps, le défenseur d’Arsenal William Saliba a su s’imposer comme l’un des meilleurs centraux de la Premier League, le confirmant avec son début d’exercice sous le maillot des Gunners. De quoi relancer le débat de la charnière de l’équipe de France, où il n’est encore que le cinquième ou même quatrième choix de Didier Deschamps.

Néanmoins, celui qui a été prêté trois saisons en Ligue 1 (ASSE, Nice et OM) avant de gagner sa place à Londres semble patient et ne souhaite pas brûler les étapes pour sa carrière internationale (10 sélection en Bleu). «Pour l’instant, je suis remplaçant en Bleu : je dois me battre et faire de meilleures performances si un jour je veux démarrer», a-t-il déclaré au micro de Téléfoot dans un entretien diffusé ce dimanche.