OL : ça commence sérieusement à chauffer pour Endrick

C’est le coup d’arrêt pour l’Olympique Lyonnais. Après une folle série de treize victoires consécutives, le club rhodanien est dans un sérieux coup de mou et a perdu sa troisième place de Ligue 1 et la possibilité d’aller chercher un titre en Coupe de France en moins d’une semaine. Déjà privé de plusieurs cadres sur blessure et pas épargné par les blessures, cet OL, encore prédit à jouer le milieu de tableau en début de saison, s’essouffle logiquement dans une fin de saison où il aura longtemps été sur les trois tableaux.

Mais s’il n’y a pas à dramatiser sur cette méforme, le cas Endrick pose question. Muet depuis cinq rencontres, le Brésilien n’affiche pas le même rendement que lors de son arrivée l’hiver dernier. Il y a tout de même eu sa belle prestation contre l’OM, où il avait délivré deux passes décisives, mais avait manqué une balle de match, mais les deux derniers matches, contre Lens et notamment son entrée contre le Paris FC en fin de match, n’ont pas du tout convaincu et lui ont valu des premières critiques sévères.

Paulo Fonseca explique la méforme d’Endrick

Jugé trop imprécis face au but, peu adroit dans ses dribbles et surtout égoïste dans ses choix, l’attaquant prêté par le Real Madrid a effectué une entrée complètement ratée contre le Paris FC et a même subi quelques sifflets de la part du Groupama Stadium. Et au lendemain de ce mauvais match, c’est surtout la presse espagnole qui a été étonnement en colère : «le joueur du Real Madrid, cependant, a eu du mal à entrer dans le match et ses gestes semblaient imprécis», a avancé Marca. Rejoint par AS, qui estime que le Brésilien était «abattu sur le terrain, en colère et sans aucune envie de changer le cours du match. Ses dix premières minutes furent catastrophiques. Il ne fit même pas un geste pour presser, comme si être sur le banc était une punition plutôt qu’un moment de répit accordé par Fonseca».

En conférence de presse d’après-match, la presse française s’est également étonnée de son entrée en jeu et l’a fait savoir auprès de Paulo Fonseca, qui a justifié la méforme de son buteur. «Endrick est resté plus d’une année sans jouer, et maintenant, il joue presque tous les matches. Il a joué à droite quand il est arrivé, mais c’est difficile de lui faire comprendre la meilleure option pour appeler la profondeur. Il veut tout le temps le ballon, mais on le veut aussi dans la profondeur. Il a seulement 19 ans. Vous exigez beaucoup d’Endrick. Quand il marque, la critique est très positive, quand il ne marque pas, elle est très forte et injuste». Le Brésilien aura l’occasion de faire oublier cela en cas de bonne performance en Ligue Europa, dès jeudi, contre le Celta de Vigo.