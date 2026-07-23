L’AS Monaco dévoile son maillot extérieur !

L’AS Monaco a officiellement dévoilé ce jeudi son nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027. Imaginée par Mizuno, cette nouvelle tunique mise sur un design inspiré de l’univers de la haute couture et de l’élégance monégasque. Arborant une couleur marron grappe aux reflets violets, elle se distingue également par un motif ton sur ton embossé reprenant subtilement les lettres « ASM », ainsi que par de nombreux détails dorés destinés à renforcer son aspect raffiné. Le club souligne également que les neuf arches mythiques du stade Louis-II sont intégrées dans le dos du maillot, juste sous le col, en hommage à l’un des symboles de son identité.

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Pour mettre en valeur cette nouvelle tenue, plusieurs joueurs monégasques ont participé à un shooting organisé à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, lieu emblématique de la Principauté. L’AS Monaco explique que cette collection entend faire le lien entre tradition et modernité, tout en incarnant le raffinement propre au club. Enfin, Mizuno met également en avant son engagement environnemental puisque cette tunique est conçue en polyester 100 % recyclé, confirmant la volonté de proposer un équipement premium tout en limitant son impact écologique.

Le nouveau maillot extérieur 2026-27 de l’AS Monaco bientôt disponible à la vente sur FOOT.FR.