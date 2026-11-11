Barcelone : Toni Kroos critique le style de jeu d’Hansi Flick

Toni Kroos ne croit pas aux chances du FC Barcelone en Ligue des champions. Malgré les performances convaincantes du club catalan, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid estime que la philosophie de jeu d’Hansi Flick pourrait lui coûter cher sur la scène européenne. Dans son podcast, l’Allemand a pointé les limites du système barcelonais, notamment face aux équipes capables de résister au pressing et de priver les Blaugranas du ballon. « Avec leur style de jeu actuel, j’ai beaucoup de mal à imaginer le Barça remporter la Ligue des champions », a-t-il affirmé. Pour Kroos, les difficultés rencontrées face au Paris Saint-Germain illustrent parfaitement les risques pris par les Catalans. « Vous affrontez aussi des adversaires qui défendent exceptionnellement bien et qui ne vous laissent pas pratiquer votre jeu habituel. Dans ces situations, il faut aussi savoir défendre », a-t-il expliqué. L’ancien international allemand a également rappelé l’élimination face à l’Inter Milan en demi-finale de la compétition en 2025, estimant que les mêmes faiblesses pourraient se reproduire cette saison. Selon lui, le Barça manque notamment de capacité d’adaptation lorsque la fatigue se fait sentir : « À partir de la 75e minute, on remarque que tout le monde est plus fatigué, mais ils ne changent pas leur manière de fermer les espaces. »

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Pour autant, Toni Kroos ne remet pas en cause les qualités individuelles de l’effectif barcelonais, et encore moins celles de Lamine Yamal. L’ancien Madrilène s’est montré particulièrement impressionné par la prestation du jeune ailier espagnol face à l’Atlético de Madrid. « Les 25 premières minutes de Lamine Yamal ont été absolument exceptionnelles. Chaque attaque dangereuse du Barça semblait venir de lui », a-t-il salué. Kroos a notamment insisté sur la capacité du joueur à créer des différences sans dépendre de ses partenaires. « Il créait lui-même ces avantages, éliminait ses adversaires et se procurait des occasions grâce à son talent individuel », a-t-il poursuivi. À certains moments, l’Allemand a même eu l’impression que Yamal souhaitait porter seul l’attaque catalane : « On pouvait presque l’imaginer dire à ses coéquipiers : "Donnez-moi simplement le ballon. On va renverser ce match." » Des compliments appuyés qui ne suffisent toutefois pas à modifier son analyse. Pour Kroos, le talent de Lamine Yamal et la qualité offensive du Barça ne pourront pas toujours compenser les déséquilibres défensifs d’une équipe qui refuse de renoncer à ses principes de jeu.