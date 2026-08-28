Alvaro Morata signe à Leganés, en D2 espagnole

Il est de retour à Madrid. Même s’il n’a pas remporté la Coupe du Monde cet été avec la Roja, Alvaro Morata va faire son retour dans son pays natal. Ce vendredi, Leganés a officiellement annoncé l’arrivée de l’ancien buteur du Real Madrid et de la Juventus Turin. L’attaquant de 33 ans rebondit donc en deuxième division espagnole :

La suite après cette publicité

«Le CD Leganés a conclu un accord avec Como 1907 pour le prêt d’une saison de l’attaquant Álvaro Borja Morata Martín, âgé de 33 ans. L’international espagnol, capitaine de l’équipe nationale à l’Euro 2024, évoluera cette saison en prêt chez les « Cucumber Growers » (surnom de Leganés), avec une option d’achat à l’issue du prêt.»