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Alvaro Morata signe à Leganés, en D2 espagnole

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
morata @Maxppp

Il est de retour à Madrid. Même s’il n’a pas remporté la Coupe du Monde cet été avec la Roja, Alvaro Morata va faire son retour dans son pays natal. Ce vendredi, Leganés a officiellement annoncé l’arrivée de l’ancien buteur du Real Madrid et de la Juventus Turin. L’attaquant de 33 ans rebondit donc en deuxième division espagnole :

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«Le CD Leganés a conclu un accord avec Como 1907 pour le prêt d’une saison de l’attaquant Álvaro Borja Morata Martín, âgé de 33 ans. L’international espagnol, capitaine de l’équipe nationale à l’Euro 2024, évoluera cette saison en prêt chez les « Cucumber Growers » (surnom de Leganés), avec une option d’achat à l’issue du prêt.»

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