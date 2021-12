MU : David De Gea motivé de travailler sous les ordres de Ralf Rangnick

Dans des propos récoltés par le média officiel du club avant le déplacement à Newcastle ce lundi, le gardien de but de Manchester United David De Gea est revenu sur les premières semaines d'entraînement sous les ordres de l'intérimaire Ralf Rangnick : «c'est très bien. C'est bien d'avoir toute l'équipe de retour pour s'entraîner correctement et bien sûr de voir qu'ils sont tous en sécurité. Ils sont de retour, ils s'entraînent tous, ils vont bien et c'est génial d'être à nouveau ensemble. Nous nous sommes entraînés dur, bien sûr.»

Le portier espagnol a également souligné la charge de travail demandée par le coach allemand durant les séances : «c'est très intense, chaque séance d'entraînement, chaque moment avec lui [Rangnick] est intense. Il faut se donner à 100 % à chaque fois, à l'entraînement comme en match. Nous verrons bien. Ce n'est que le début, cela fait quelques semaines, alors on verra à l'avenir. L'équipe s'entraîne avec de l'énergie, du rythme, et maintenant nous devons le montrer dans les grands matchs.»