Bayern : Hans-Dieter Flick fait l'état des troupes avant Paris

Présent en conférence de presse ce lundi, Hans-Dieter Flick a fait le point sur l'état des troupes avant le quart de finale retour de Ligue des Champions ce mardi face au Paris SG. Et si Robert Lewandowski, Nicklas Süle et Serge Gnabry seront absents, le coach du Bayern pourra compter sur les retours de Leon Goretzka et Lucas Hernandez laissés au repos ce week-end. Et ce n'est pas tout.

«Ce n’est pas si facile pour le staff lorsqu’on a beaucoup de joueurs qui sont touchés, blessés, qui ont le coronavirus. On a pu voir que Lucas (Hernandez) et Leon (Goroetzka) ont pris part à l’entraînement, donc ils feront partie du groupe demain. Comme Kingsley Coman et Jerome Boateng. Donc on pense que tous ceux qui étaient à l’entraînement feront partie du groupe», a-t-il lâché, avant de confirmer que Robert Lewandowski sera bien absent. «Oui, je peux le confirmer à 100%».