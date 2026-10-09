Cristiano Ronaldo est suspendu par le Portugal !

Le verdict est tombé pour Cristiano Ronaldo. Selon les dernières informations du Mirror, l’attaquant de 41 ans a, en effet, été suspendu par le Portugal après avoir quitté précipitamment le rassemblement de son équipe nationale à Copenhague, à la fin du mois de septembre. Ce départ est intervenu dans un contexte de tensions avec le sélectionneur Jorge Jesus, après que le capitaine portugais a appris qu’il ne débuterait pas la rencontre de Ligue des nations face au Danemark. À l’origine de cette rupture ? Un désaccord concernant son temps de jeu.

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Si Cristiano Ronaldo affirmait que Jorge Jesus lui avait promis une explication publique après l’avoir laissé sur le banc lors de la victoire contre la Norvège, le quintuple Ballon d’Or a ensuite indiqué, lors d’un long communiqué, que le sélectionneur n’aurait pas respecté cet engagement. Estimant que sa présence risquait de nuire au groupe, le joueur d’Al-Nassr avait alors décidé de faire ses valises et de quitter le camp portugais sans attendre davantage. Conscient de la portée de son geste, Ronaldo a toutefois reconnu sa responsabilité et présenté ses excuses aux supporters portugais ainsi qu’à ses coéquipiers.

1 à 6 mois de suspension

Dans une déclaration publiée en milieu de semaine, l’ancien joueur du Real Madrid a ainsi admis que son statut de capitaine rendait son comportement plus problématique. Le joueur a néanmoins maintenu sa version des faits concernant son différend avec Jorge Jesus, tout en se disant prêt à accepter la sanction que lui infligera la Fédération portugaise de football. Et celle-ci est tombée. D’après la presse anglaise, CR7 a donc été suspendu par la Seleção. Une suspension automatiquement déclenchée en vertu des règles de la fédération. Le média britannique précise toutefois qu’un conseil disciplinaire va désormais décider de la durée de sa sanction, précisant que cette dernière peut aller de un à six mois…

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Malgré cet épisode tendu, Cristiano Ronaldo n’entend pas tourner la page de la sélection nationale. Le meilleur buteur de l’histoire du Portugal a clairement exprimé son souhait de revenir après avoir purgé sa suspension. À l’approche des prochaines échéances internationales, la Fédération devra désormais trancher sur les conséquences disciplinaires de son départ. Reste à savoir si cette affaire marquera une simple parenthèse dans la carrière internationale du capitaine portugais ou si elle mettra définitivement fin à l’histoire de CR7 avec sa nation.