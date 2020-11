Classement FIFA : le Brésil revient sur la France, l'Italie de retour dans le top 10

La FIFA vient d’annoncer quelques changements dans le classement mondial des nations. Si le trio de tête (Belgique, France, Brésil) reste inchangé, l’instance dirigeante du football précise que les Diables Rouges ont légèrement augmenté leur avance sur les Bleus (27 points contre 13 en octobre dernier). Les hommes de Didier Deschamps voient également les Auriverdes revenir sur leurs talons (12 points d’avant contre 27).

Pour le reste, à souligner le retour du Mexique (9e) et de l’Italie (10e) dans le top 10 mondial. Les Aztèques et les Azzurri n’y étaient plus apparus depuis neuf et quatre ans. La Croatie et la Colombie sont les deux nations qui font les frais de ces retours en force. Enfin, à noter que l’Allemagne du très critiqué Joachim Löw est 13e.

Belgique : 1780 points

2. France : 1755

Brésil : 1743

Angleterre : 1670

Portugal : 1662

Espagne : 1645

Argentine : 1642

Uruguay : 1639

Mexique : 1632

Italie : 1625



(...)