CdM 2026 : la RDC contrainte à 21 jours d’isolement aux États-Unis en raison d’Ebola

À moins d’un mois du début du Mondial 2026, la RDC fait face à une situation totalement exceptionnelle. Selon ESPN et l’AFP, la Maison Blanche a imposé à la sélection congolaise une période d’isolement stricte de 21 jours avant son entrée sur le territoire américain, en raison des risques liés à la flambée du virus Ebola en RDC. Actuellement en stage de préparation en Belgique, les Léopards ont donc dû entrer immédiatement dans une bulle sanitaire afin de préserver leur participation au tournoi. Andrew Giuliani, responsable de la cellule Coupe du Monde à la Maison Blanche, a prévenu que tout nouvel arrivant devra être isolé séparément afin d’éviter le moindre risque de contamination…

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En effet, les autorités américaines craignent qu’un cas symptomatique au sein du groupe compromette directement la présence de la RDC au Mondial. La sélection congolaise, qui établira son camp de base à Houston, doit affronter le Portugal le 17 juin, avant de défier la Colombie et l’Ouzbékistan. En parallèle, l’Organisation mondiale de la santé a récemment déclenché une alerte sanitaire internationale après une nouvelle flambée d’Ebola dans l’est du Congo, avec déjà plusieurs dizaines de cas recensés et plusieurs décès confirmés.