Real Madrid : comment Kylian Mbappé est revenu au sommet de son art

27 novembre 2024. Après un début de saison compliqué, le Real Madrid s’incline à nouveau en Ligue des Champions sur la pelouse de Liverpool. Dans cette rencontre, Kylian Mbappé a tout raté. Après des premiers mois délicats dans le club de ses rêves, l’ancien du PSG est totalement passé au travers de sa soirée à Anfield. Auteur d’un penalty complètement manqué et après une chute sur la tête qui va devenir l’illustration des débuts manqués du champion du monde 2018 avec le Real, Mbappé n’a rien réussi. Ce soir de novembre 2024 est aussi l’apogée du mélodrame Mbappé. Après une dernière cuvée en eau de boudin avec le PSG, le Bondynois était au cœur d’une polémique après ses vacances en Suède qui avaient abouti par une accusation de viol. En parallèle, capitaine de l’équipe de France, Mbappé avait snobé le rassemblement d’octobre avant d’être mis de côté en novembre par Didier Deschamps. Un an plus tard, tout a changé.

Kylian Mbappé n’est plus dans les polémiques

En effet, Kylian Mbappé est redevenu le joueur exaltant qu’il a pu être à de nombreuses reprises durant sa carrière. Pichichi et Soulier d’Or européen de la saison passée, l’attaquant de 26 ans n’a pas réussi à remporter de titres majeurs avec la Maison Blanche pour sa première saison. Revanchard, le joueur formé à l’AS Monaco n’a plus fait parler de lui depuis la fin d’année 2024 mouvementée. Concentré sur son jeu, l’ancien de l’INF Clairefontaine ne rentre plus dans les guerres d’égo en club et sa communication est redevenue parfaite. Discret sur les réseaux sociaux, il n’est plus l’auteur de sorties virulentes en conférence de presse ou certaines sorties maladroites se sont retournées contre lui par le passé.

Il n’a rien qu’à voir lors du dernier Clasico. Généralement scruté de très près pour ses prestations lors des grands rendez-vous, Kylian Mbappé n’a pas parlé avant la rencontre. Sur le terrain, le numéro 10 des Merengues a été déterminant avec un but, un autre refusé pour hors-jeu et un pénalty manqué. Après le match, Mbappé n’a pas parlé non plus et s’est juste laissé aller à un petit chambrage musical avec Lamine Yamal qui, pour le coup, a pris la direction contraire avec beaucoup de paroles acerbes en amont du match avant de passer totalement au travers de son rendez-vous sur le pré. Un signe que Kylian Mbappé n’est plus dans les polémiques : il répond désormais sur le terrain.

Une acclimatation réussie, une connexion avec Xabi Alonso et une gastro bénéfique

Mais pour répondre sur le pré, il faut également d’autres ingrédients. Même s’il a toujours su empiler les buts lors de sa première saison à Madrid, Mbappé avait aussi besoin d’avoir un réel impact dans le jeu. Sous les ordres de Xabi Alonso, Kylian Mbappé a passé un cap. Alors que Carlo Ancelotti avait donné beaucoup d’importance au meilleur buteur de l’histoire du PSG sans parvenir à régler le problème de la cohabitation avec ses coéquipiers, le technicien espagnol a trouvé la bonne recette. En l’associant à des joueurs qui le recherchent souvent comme Arda Güler, Alonso laisse une grande liberté de mouvement au Pichichi de la saison dernière. Capable d’aller à gauche et prenant encore plus fréquemment la profondeur tout en cherchant toujours à participer au jeu, Mbappé est central dans le système Alonso. En conférence de presse, le coach de 43 ans avait d’ailleurs tressé des louanges à son joueur en affirmant qu’il était exceptionnel dans son rôle actuel au Real.

«Je pense que l’influence positive qu’il a sur l’équipe est presque aussi importante que ses buts. Le fait que ses coéquipiers le suivent quand il a le ballon et quand il ne l’a pas aussi, je pense que ça nous aide à mieux contrôler les matches. Kylian va toujours marquer des buts. Il l’a fait partout où il est passé, à Monaco, à Paris, ici, avec l’équipe nationale aussi. Mais au-delà de cela, son influence est encore plus grande. Je pense que c’est fondamental. C’est ce dont l’équipe a besoin et Kylian progresse beaucoup dans ce domaine, ce qui me rend très heureux. Il traverse une très bonne période sur le plan personnel, car après s’être adapté l’année dernière, il a désormais trouvé sa place. Il est très analytique, très intelligent, il fait les choses pour des raisons précises. Et il doit bien les comprendre. Et maintenant, tout s’imbrique dans sa tête, c’est pourquoi il est aussi performant.»

Outre cette connivence avec le système Alonso et sa relation privilégiée avec Arda Güler ou encore Franco Mastantuono, Mbappé cohabite bien avec les deux autres stars madrilènes : Jude Bellingham et Vinicius Junior. Un compromis réussi pour le Real qui réalise un début de saison exceptionnel. Auteur de 16 buts en 13 matches avec la Maison Blanche, Mbappé est bien parti pour réaliser une saison historique, à quelques encablures d’une troisième Coupe du monde avec la France. De quoi motiver le Français à en faire toujours plus sur le terrain et à confirmer qu’il a retrouvé le niveau qui fut le sien lors de ses grandes heures avec le Paris Saint-Germain. Plus affûté après une gastro-entérite contractée cet été et qui lui a fait perdre environ quatre kilos, Mbappé semble beaucoup plus explosif et déroutant cette saison. De quoi lui permettre de faire taire ses détracteurs et devenir enfin, à bientôt 27 ans, le meilleur joueur du monde.