Patrice Evra : "j’aurais mangé Lamine Yamal en un-contre-un"

Patrice Evra s’est mouillé. Dans une interview accordée à ESPN UK, l’ancien latéral international français s’est montré particulièrement sûr de lui en imaginant un duel face à Lamine Yamal. Selon l’ex-joueur de Manchester United et de la Juventus, il aurait largement dominé l’ailier du FC Barcelone dans son prime : : «j’aurais mangé Lamine Yamal tout cru dans un duel en un contre un ! Je suis désolé, Lamine, je t’aime mais… », a assuré l’ex-mancunien, trois fois membre de l’équipe-type de la saison en Premier League entre 2007 et 2010.

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Prime Patrice Evra says he is wrapping up Lamine Yamal 👀



🗣️ "Evra on his prime against Yamal, I would eat him alive. I'm sorry, Lamine. I love you…



But ask Cristiano, ask Messi, ask other players when they faced me, I am not a good friend." pic.twitter.com/SJkp0CXPv2 — ESPN UK (@ESPNUK) June 6, 2026

L’ancien champion du monde 2018 a assumé son discours cash en rappelant son état d’esprit sur le terrain : « demandez à Cristiano, demandez à Messi, demandez aux autres joueurs quand ils m’ont affronté, je ne suis pas un bon ami », a-t-il ajouté. Une sortie osée qui a relancé le débat entre le football des années 2000 et celui d’aujourd’hui.