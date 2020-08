OL : Rudi Garcia dresse la feuille de route pour le mercato

La suite après cette publicité

Après une parenthèse enchantée à Lisbonne en Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais retrouve avec un certain appétit les joutes hexagonales. Vendredi, l'OL lancera ainsi sa saison en Ligue 1 au Groupama Stadium face à Dijon (match à suivre en direct commenté sur notre live). Si, pour le moment, Rudi Garcia peut s'appuyer sur un effectif qui a décroché une belle demi-finale de C1 face au Bayern Munich, le technicien rhodanien ne sait pas encore quels seront les contours de son groupe dans les prochaines semaines.

Présent en conférence de presse avant la réception du DFCO, l'entraîneur lyonnais a confirmé que ce mercato estival si particulier pouvait provoquer quelques balbutiements sur la gestion quotidienne de ses joueurs. L'ancien coach de l'OM a ainsi mis en exergue l'incertitude régnant sur l'avenir de certains éléments dans le Rhône.

Rudi Garcia veut un effectif moins pléthorique cette saison

« On en sait rien pour le mercato qui va durer jusqu'à début octobre. On ne sait pas qui va partir, arriver. Nous sommes dans l'expectative sur le plan économique, » concède volontiers Garcia. Si l'intéressé loue l'état d'esprit général de son groupe, y compris des joueurs susceptibles de quitter Lyon dans les prochaines semaines, le coach rhodanien a donné une indication forte pour la suite. « On a un effectif trop important en quantité pour jouer un match par semaine. Et pour ceux qui ne jouent déjà pas beaucoup, cela peut générer encore un peu plus de frustration. Après, un coach veut toujours garder ses meilleurs éléments. »

Le message demeure donc limpide, l'OL devra donc dégraisser cet été et résister au mieux aux assauts des grosses écuries européennes pour certains joueurs comme Houssem Aouar ou encore Moussa Dembélé. Conscient d'évoluer sur courant alternatif en ce moment au sujet du mercato, Rudi Garcia a préféré temporiser sur les objectifs lyonnais cette saison. « On a les plus grandes ambitions possibles, il faudra voir quel effectif sera à ma disposition fin octobre. J'ai toute confiance en mes dirigeants pour retrouver l'Europe, » confie ainsi l'entraîneur de l'OL qui a confirmé que les recherches se poursuivaient pour l'acquisition d'un défenseur central. Les prochaines semaines s'annoncent haletantes dans le Rhône !